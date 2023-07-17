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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صناع "مسلسل رشيد" فى لقاء مفتوح ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

صناع “مسلسل رشيد”
صناع “مسلسل رشيد” في لقاء مفتوح ضمن فعاليات معرض الكتاب

أقيم على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب لقاء مفتوح مع صناع مسلسل رشيد، بحضور الفنان محمد ممدوح ومخرجة العمل مي ممدوح ومهندس الصوت حسن أبوجبل والموسيقار راجح داوود. وأدارت اللقاء الدكتورة صفاء الليثي.

وقالت مي ممدوح، إن المسلسل مأخوذ عن رواية كونت دي مونت كريستو، التي أثرت فيها كثيراً في طفولتها مع شقيقها محمد ممدوح.

وأضافت أنها حين فكرت في تناول الرواية كعمل درامي حرصت على أن تقدمها بشكل جيد ومختلف كي يتقبلها الجمهور.

بدوره قال الفنان محمد ممدوح، إنه فخور بتواجده في مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أن الرواية المأخوذ عنها مسلسل رشيد لها ذكريات مع شقيقته مخرجة العمل.

وأوضح أنه حين قرأ السيناريو لفت نظره التمصير الجيد للعمل، وتحولت الشخصيات إلى شخصيات مصرية ومدهشة، لافتًا إلى أنهم قاموا بإضافة شخصيات للعمل الأصلي.  

وأبدى ممدوح سعادته للعمل مع الموسيقار راجح داود الذي قام بعمل الموسيقي التصويرية للمسلسل. 
وحول رأيه في الفرق بين العمل للسينما والدراما، قال ممدوح إنه يركز على دوره في أي عمل وهل هو مناسب له أم لا بغض النظر عن طبيعة الدور للسينما أم للدراما.

وأضاف: "أنا أقوم بتجسيد دور، وأحاول أن أجيد فيه كي يقتنع المشاهد أن هذه الشخصية حقيقية وشاهدها بالفعل".

من جانبه قال الدكتور راجح داوود، إن هناك فرقًا كبيرًا في الموسيقى بين الدراما والسينما، لافتًا إلى أنه في السينما تكون الفكرة أنضج والصناعة فيها حقيقة إذ تأتي الموسيقى التصويرية كآخر عمل في الفيلم على عكس الدراما التي تكون عدد حلقاتها كثيرة، فضلاً عن ضغوط التصوير ووقت عرض المسلسل.

ورأى أن العمل للدراما مغامرة لذلك هو يفضل دائما العمل في السينما.

وقال مهندس الصوت، حسن أبوجبل، إنه واجه تحديا كبيرا خلال عمله في مسلسل رشيد، لأن المسلسل واقعي وكان يجب أن تكون الموسيقى التصويرية حاضرة بشرط ألا تطغى على المشاهد الدرامية، مبيناً أنه استفاد كثيرًا من العمل مع الموسيقار راجح داوود في المسلسل.

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معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب لقاء مفتوح صناع مسلسل رشيد الفنان محمد ممدوح الموسيقار راجح داوود

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