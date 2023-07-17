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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى يشكر رئيس شبكة CBC لتغيير اسم برنامج "العالم علمين"

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

وجه الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للدكتور محمد خضر رئيس شبكة CBC، وأحمد نديم نائب رئيس الشبكة، لتغيير اسم برنامج "العالم علمين"، والذي سبق وأن اختارته قناة إكسترا نيوز، عنوانا لبرنامجها اليومي الذي انطلق قبل أسبوع.

وكتب الطاهري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "(العالم علمين) هو الشعار الرئيسي لمهرجان العلمين، واختارت إكسترا نيوز أن يكون عنوان برنامجها اليومي الذي يذاع فى تمام السابعة مساء، منذ أسبوع، فوجئنا ببرنامج يحمل نفس الاسم على قناة CBC العامة، وبالحديث مع الدكتور محمد خضر رئيس الشبكة وأحمد نديم نائب رئيس الشبكة أبلغوني بتصحيح الأمر وتغيير الاسم ولهم كل الشكر والامتنان".

العالم علمين اكسترا نيوز أحمد الطاهري cbc

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