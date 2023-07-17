أبرز إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 2022

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو يتكون من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، ويتواجد في 27 محافظة، بما في ذلك جميع المناطق الحدودية النائية العديد من الإنجازات خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق السطور التالية نستعرض أبرز إنجازات التحالف الوطني 2022:

- إجمالي المواطنين المستفيدين من التحالف 30 مليون مواطن.

- 12 مليار جنيه إجمالي الميزانية التي أنفقت على مدار 10 أشهر.

- تقديم خدمات غذائية لعدد 25 مليون مواطن.

- تقديم خدمات طبية متقدمة وأولية إلى 5 ملايين مواطن.

- تقديم مساعدات اجتماعية إلى 20 مليون مواطن.

- خدمة 400 ألف مواطن في 17 قافلة من قوافل "ستر وعافية".

- زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لـ 100 ألف من صغار الفلاحين.

- تمويل كل هذه الأنشطة بتمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني، دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية بمبلغ 160 مليون جنيه.

- كما تم دعم الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة، وتم تحمل تكلفة إعطاء 350 ألف أسرة معاش شهري بتكلفة تتخطى 2.2 مليار جنيه سنويًا.

- تقديم دعم نقدي شهري وموسمي 1.7 مليار إلى 7 ملايين مواطن.

- تقديم دعم غذائي شهري ثابت وموسمي بإجمالي 1.5 مليار جنيه إلى 26.5 مليار مواطن.

- تقديم رعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني 1.7 مليار جنيه لمليون مريض.

- تقديم رعاية صحية من خلال القوافل الطبية إلى 5 ملايين مواطن بإجمالي 170 مليون جنيه.

- دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة 260 مليون جنيه.

- توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه.

- تنظيم أكبر اصطفاف للمتطوعين داخل قرى 1000 متطوع داخل الاصطفاف الواحد.