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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب غرقا في ترعة ناصر بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقى شاب مصرعه غرقا داخل ترعة ناصر التابعة لدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى " مهران عادل مصطفى"، 23 سنة، مقيم كفر الشيخ.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أبو المطامير المركزي داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

أبو المطامير إتخاذ الإجراءات القانونية استخراج تصاريح إصابة 5 إجراءات القانونية

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