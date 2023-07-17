أحمد وفيق: أحب العمل مع صبرى فواز "دماغنا قريبة من بعض"

تحدث الفنان أحمد وفيق، عن مسلسل ولاد ناس، قائلا: "شارك في هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الفن مثل صبري فواز وماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي، كانت مجموعة كبيرة من النجوم، ومعظم مشاهدي كانت مع صبري فواز".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يحب العمل مع الفنان صبري فواز، بسبب التقارب الثقافي والفكري بينهما، معقبا: "أستمتع بالمشاهد التي تجمعني بصبري فواز لأن دماغنا قريبة من بعض وجايين من بيئة قريبة من بعض وثقافتنا قريبة من بعض حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور".

وأشار إلى أنّ أكثر فنان عمل له حسابا هو الفنان عادل إمام، لكنه عاد إلى طبيعته بعد ثانيتين من الوقوف أمامه، وكان ذلك في مسلسل عوالم خفية، مضيفا: "كان قدامي حد يعرف يرجعني لمكاني الصحيح من غير ما يوترني".

وتدور أحداث مسلسل "ولاد ناس" حول وقوع حادث أتوبيس مدرسة ودخول عدد من الطلبة إلى غرفة العمليات، وما يتعرض له أولياء الأمور من أزمات بعد هذا الحادث، وكيف تختلف طريقة تعاملهم مع أولادهم وتربيتهم لهم.

يذكر أن مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.