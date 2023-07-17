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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير يكشف عرض الأهلى لنجم الجيش المغربى

رضا سليم
رضا سليم

كشفت تقارير صحفية مغربية، الإثنين، عن العرض الرسمي الذي تقدم به الأهلي لنظيره الجيش الملكي المغربي لضم جناح الفريق رضا سليم.

وقال موقع “سبور 1” المغربي إن الأهلي تقدم بعرض مالي قدره مليون و800 ألف يورو لضم رضا سليم.

وأوضح الأهلي أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعب حول بنود العقد التي ستربطه بالفريق، واقترب من إنهاء مفاوضاته مع مسئولي الجيش الملكي لحسم الصفقة.

صاحب الـ23 عامًا شارك الموسم الماضي في 43 لقاءً مع فريقه بجميع المسابقات سجل 13 هدفًا وصنع 14.

وتلقى سليم العديد من العروض الاحترافية، بعد تألقه رفقة الجيش الملكي وقيادته لتتويج بلقب الدوري المغربي الذي غاب عن خزينة الفريق منذ سنة 2008. 

ويعتبر رضا سليم من أبرز لاعبي الدوري المغربي الموسمين الماضيين.

الاهلى الجيش الملكي رضا سليم رضا سليم لاعب الجيش الملكي بيراميدز

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