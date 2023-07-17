كيف تعزز واشنطن جهودها الحربية في أوكرانيا.. ما علاقة تايوان؟

تخطط الولايات المتحدة، خلال هذه الفترة لإعادة شراء نظام صاروخي متقاعد وشحنه إلى أوكرانيا لتجديد مخزونات SAM المستنفدة بشكل خطير.

وبحسب تقرير The Warzone قد ترسل الولايات المتحدة صواريخ أرض - جو (SAM) التي تم شحنها سابقًا إلى تايوان إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية المتعثرة ضد الهجوم الجوي الروسي وتعزيز احتمالات هجوم كييف المضاد المتوقف.

وذكر التقرير أن الحكومة الأمريكية تخطط لإعادة شراء أنظمة صواريخ HAWK المتقاعدة مؤخرًا من تايوان، والتي ستنقلها الولايات المتحدة بعد ذلك إلى أوكرانيا لتعزيز جهودها الحربية.

ويقول تقرير إن السلطات الأمريكية والتايوانية توصلت إلى الاتفاقية في وقت ما من العام الماضي.

ونفت الولايات المتحدة تفاصيل الصفقة التي يحتمل أن تكون حساسة، حيث قال متحدث باسم البنتاغون: "لن نناقش أرقامًا محددة تتعلق بالقدرة الإنتاجية أو المخزون ولن نناقش الموقع أو الوحدة التي يتم الحصول منها على المساعدة الأمنية الأوكرانية لن نناقش مناقشة معدات معينة قبل الإعلان عنها ".

وبغض النظر عن النفي ، يشير التقرير إلى أنه في نوفمبر 2022 ، خصص الجيش الأمريكي "تمويلًا لتجديد صواريخ HAWK للدفاع الجوي لإدراجها في حزم الانسحاب الرئاسي المستقبلية" كجزء من حزمة مساعدات أكبر مدفوعة من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI).

ويشير إلى أن "الانسحاب" يعني نقل المواد مباشرة من المخزونات الأمريكية، مع كون سلاح مشاة البحرية الأمريكي هو آخر مستخدم عسكري أمريكي.

ويضيف التقرير، أيضًا، أن الجيش الأمريكي قال في فبراير إنه سيعيد شراء وحدتي إطلاق دفاع جوي من طراز HAWK بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية ، دون أن يذكر من أين.

كما أن تايوان استحوذت على HAWK لأول مرة في الستينيات وتقاعدت من آخر النظام في يونيو 2023 مع كون HAWK المحسن (I-HAWK) هو الأفضل صيانة والأكثر قابلية للنقل إلى أوكرانيا.

ويشير إلى أن I-HAWK لديه القدرة على الاشتباك المتزامن للصقور على ارتفاعات منخفضة (LASHE) ، مما يسمح له باستهداف تهديدات متعددة على ارتفاعات منخفضة في وقت واحد.

وتعرضت الدفاعات الجوية الأوكرانية للضربة بسبب الهجمات الروسية المتتالية بالصواريخ والطائرات بدون طيار ، مما أدى إلى استنزاف مخزون كييف الصاروخي المحدود للغاية.

ولاحظت سانيا منصور أنه بينما بدأت أوكرانيا الحرب بأكبر ترسانة سام في أوروبا باستثناء روسيا حيث شكلت صواريخ S-300 و Buk التي تعود إلى الحقبة السوفيتية 89٪ من دفاعاتها الجوية، فإن صواريخ لـ ومن المتوقع أن يتم استنفاد هذه الأنظمة بحلول منتصف أبريل أو أوائل مايو.

ويشير منصور إلى أن القوات الجوية الروسية تكبدت خسائر فادحة في عمق الأراضي الأوكرانية في بداية الحرب ، مما أجبر روسيا على استخدام صواريخ كروز بعيدة المدى التي ركزت أس -300 وبوك على اعتراضها.

مع ذلك، يشير منصور إلى أنه إذا انخفضت مخزونات صواريخ S-300 و Buk ، فإن الطائرات الروسية ستتمتع بحرية أكبر في العمل فوق الخطوط الأمامية ، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مخزون هائل من القنابل التي يجب تسليمها على طائرات تحلق فوق الهدف.

وتؤكد أن مخزونات أوكرانيا المستنفدة من صواريخ سام يمكن أن تسمح باستخدام احتياطيات ضخمة من القنابل الروسية التي يمكن أن تلحق أضرارًا سريعة.

مع احتمال استنفاد احتياطيات SAM الأوكرانية أو استنفادها تقريبًا، قد تبدأ القوات الجوية الروسية في لعب دور أكثر أهمية في العمليات القتالية في أوكرانيا، باستخدام الذخائر الموجهة بدقة وطائرات الهليكوبتر الهجومية التي تقضي على أهداف مهمة ودروع أوكرانية رئيسية.