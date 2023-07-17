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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة مع روبى "يا ليالى"

أحمد سعد وروبي
أحمد سعد وروبي

شوق النجم أحمد سعد جمهوره بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “يا ليالي” والتي يتعاون فيها مع النجمة روبي والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” بوستر دعائيًا جديدًا لأغنية يا ليالي، ظهر فيه برفقة روبي وعلق عليه قائلًا: “جاهزين؟ يا ليالي بكرة الساعة 6”.

وصور أحمد سعد وروبي مشاهد فيديو كليب أغنية "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهى من توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

 

ق النجم أحمد سعد أحمد سعد يا ليالي روبي النجمة روبي أغنية يا ليالي فيديو كليب أغنية يا ليالي

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