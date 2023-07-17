أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة مع روبى "يا ليالى"

شوق النجم أحمد سعد جمهوره بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “يا ليالي” والتي يتعاون فيها مع النجمة روبي والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” بوستر دعائيًا جديدًا لأغنية يا ليالي، ظهر فيه برفقة روبي وعلق عليه قائلًا: “جاهزين؟ يا ليالي بكرة الساعة 6”.

وصور أحمد سعد وروبي مشاهد فيديو كليب أغنية "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهى من توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.