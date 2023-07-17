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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دراسة بجامعة بنها تناقش التغذية بالطرق التكنولوجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصلت الباحثة شروق هاشم صادق هاشم على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بنها، في التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة بحفظ بعض الخضروات الشائعة الانتشار في مصر بالتجميد والتي تم مناقشتها تحت إشراف الدكتور عمرو أحمد إمام أستاذ التغذية وعلوم الاطعمة قسم الاقتصاد المنزلي وعميد كلية التربية النوعية سابقاً بجامعة بنها، والدكتور  يوسف عبدالعزيز الحسانين أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق جامعة المنوفية، والدكتورة غادة محمود البسيوني أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من الدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد أستاذ التغذية وعميد الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان السابق ومقرر اللجنة العلمية للاقتصاد المنزلي لترقية الاساتذة والأساتذة المساعدين ومستشار رئيس جامعة حلوان الدكتور عيد علي زكي أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها.

وتضمنت الرسالة، كيفية التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة حيث أن الخضروات تلعب دورا مهما للنظام الغذائي للانسان لانها تدعم الأداء الطبيعي لأنظمة الجسم المختلفة وتزود خلايا الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف والزيوت الأساسية والمغذيات النباتية حيث تحتوي الخضروات على كميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية حيث أن الباذنجان نبات شائع جدا يزرع على مساحات تزيد عن ١.٧مليون هكتار في جميع أنحاء العالم حيث يعتبر الفاكهة المصرية السوداء الاكثر شيوعا في الأسواق. يستخدم في الأغراض الطبية نظرا لتكوينه والذي يحتوي علي سعرات حراريه منخفضه جدا والمواد الكيميائية النباتية التي تحتوي على مكونات الفينول والفلافونويدات والالياف بشكل أساسي.

التكنولوجية الحديثة جامعة بنها علوم الأطعمة التغذية وعلوم الأطعمة رئيس جامعة بنها كلية الاقتصاد المنزلي

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