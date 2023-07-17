برلمانى: قانون التحالف الوطنى تأكيد على ثقة البرلمان فى دور المجتمع المدنى

قال أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمثابة تأكيد لثقة الدولة والبرلمان في قدرة التحالف على الاضطلاع بدوره وتقديم خدمات تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار "الأشموني" في تصريحات له، إلى أن التحالف منذ تأسيسه حقق إنجازات ضخمة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بحجم هذه الانجازات، حيث أنفق التحالف ما يزيد علي 12 مليار جنيه لدعم أكثر من 25 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، كما أطلق عدة مشروعات ومبادرات منها مبادرة "ازرع" التى أطلقتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أكتوبر الماضي والتي تستهدف زراعة مليون فدان من القمح.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات له، أن التحالف أطلق أيضًا، مبادرة "كتف فى كتف" وتعتبر أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وجرى خلالها توزيع مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة، وهى مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن.

وأشار "الأشموني" إلى أن التحالف نجح كذلك بدعم من مؤسسات الدولة في وضع وتأسيس قاعدة بيانات موحدة تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، كما تمكن التحالف من استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رءوس الماشية، بالإضافة لدعم الشباب في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الخدمات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضحة وأثبتت بحق قدرة المجتمع المدني المصري على دعم المواطنين وتقديم العديد من الخدمات، الأمر الذي استدعى إصدار قانون يضمن ويرسخ استمرار هذا التحالف الذي أثبت أهميته خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.