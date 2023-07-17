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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد وفيق: ارتباطى بالمسرح بدأ من مسارح الكورنيش بالإسكندرية

وفيق
وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ نتيجة الثانوية العامة أكثر ما يذكره بمحافظة الإسكندرية، موضحًا: "زرت هذه المحافظة قبل ظهور النتيجة، وكانت أول مرة أزورها وأنا ناضج وأستطيع استيعاب تفاصيلها".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أزور رأس البر في الصيف عندما كنت صغيرًا، أصبحت مدينة عالمية الآن، وسأزورها قريبًا".

وتابع، أن ارتباطه بالمسرح بدأ من مسارح الكورنيش بالإسكندرية، حيث شاهد مسرح لايف النجوم، مثل مسرحية خشب الورد للفنان الراحل محمود عبدالعزيز على مسرح العبد، مشيدًا في الوقت ذاته بالمحافظة، حيث تتضمن مكتبة الإسكندرية كما أنها كانت معقلًا للعلماء لفترات زمنية طويلة.

وحول مشواره الفني، قال إنه عمل مع عدد كبير من نجوم الفن مثل محمد صبحي ويوسف شاهين وجلال الشرقاوي وخالد يوسف، مضيفًا: "أراجع نفسي دائمًا وعندها أدرك أن كل ما فعلته في مشواري المهني كان صائبًا، لأن معظم القرارات التي اتخذتها في حياتي تشبه شخصيتي".

رأت دائم حمو جلال الشرقاوي ثانوية العامة تيجة الثانوية العامة كان كند قناة اكسترا نيوز

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