أوكرانيا تستعد للرد على تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب

بدأت أوكرانيا التحرك على الفور في أعقاب اعلان موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع كييف والذي تم برعاية أممية من قبل الأمم المتحدة.

أوكرانيا تستعد للرد

من جانبه، قال نيكولاي جورباتشوف، رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية للإذاعة البريطانية BBC، إن أعضاء الجمعية حددوا وسائل بديلة لتصدير الحبوب، بما في ذلك عبر موانئ نهر الدانوب.

لكنه في نفس الوقت، أقر بأن الموانئ ستكون أقل كفاءة ما يقلل من كمية الحبوب التي يمكن لأوكرانيا تصديرها ويرفع تكلفة نقلها.

روسيا تعلق المشاركة

وقالت بي بي سي "أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد صفقة الحبوب الحاسمة التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاتفاقات وصلت إلى نهايتها "بحكم الأمر الواقع" يوم الاثنين وسمحت الصفقة لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني/ بيفديني، لكن موسكو قالت إنها ستعود للاتفاق إذا تم الوفاء بشروطه.

وقالت بي بي سي، لطالما اشتكى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عدم احترام أجزاء من الصفقة التي تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية. على وجه الخصوص ، قال إنه لم يتم توريد الحبوب إلى الدول الفقيرة ، وهو ما كان شرطًا للاتفاقية.

كما اشتكت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن العقوبات الغربية تقيد صادراتها الزراعية و هدد بوتين مرارًا وتكرارًا بالانسحاب من الاتفاقية.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إنه يعتقد أن بوتين "يريد مواصلة الاتفاقية" وأنهم سيناقشون تجديد الاتفاق عندما يجتمعون شخصيًا الشهر المقبل.

وقالت BBC إن صفقة الحبوب مهمة لأن أوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري عباد الشمس والذرة والقمح والشعير في العالم.

وتابعت “بعد الغزو الروسي في فبراير 2022 ، أغلقت السفن البحرية الموانئ الأوكرانية وحاصرت 20 مليون طن من الحبوب مما أدى الحصار إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، كما هددت الإمدادات الغذائية لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية”.