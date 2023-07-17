"إكسترا نيوز" تكشف أبرز فعاليات مهرجان العلمين منذ بدايته والحفلات المقبلة

قالت حبيبة عمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، من مدينة العلمين، إن مهرجان العلمين يعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط تحت شعار "العالم علمين"، مشيرة إلى أن المهرجان بدأ منذ يوم 13 ومستمر حتى 26 أغسطس.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأيام الماضية للمهرجان شهدت العديد من العروض ومنها مباراة تيك بول، والتي أقيمت على شاطئ العلمين بحضور نتاليا ومايا بطلتا اللعبة وسط حضور كبير ومشاركة من الجمهور من جميع الأعمار.

وتابعت، أن التيك بول، هي مزيج بين كرة القدم ولعبة البينج بونج، كما تم عرض مباراة الأهلي والزمالك على شاشات عرض، وأقيم يوم الجمعة الماضي مباراة جمعت نجوم العصر الذهبي، ويوم السبت كان لتحديد الفائز، كما أقيم حفل لديسكو مصر، والدخول فيه كان بالمجان.

أهم نجوم الغناء بمهرجان العلمين

وأوضحت أن حفل الفنان تامر حسني، من المقرر أن يكون يوم 21 يوليو، وسيكون هناك حفل للفنانين أنغام، ومدحت صالح، وراغب علامة، وإليسا، ونانسي عجرم، كما سيقام عرض أزياء عالمي على شاطئ العلمين، بالإضافة إلى سباق السيارات وعروض الطائرات والسباحة وركوب الدراجات والجري، مشيرًا إلى أنه أمس تواجد التيك توكر الشهير نويل روبنسون بمدينة العلمين ورقص رقصته الشهيرة.