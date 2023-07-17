إحالة المتهمين بقتل الطفلة "رودينا" في نجع حمادي لمحكمة الجنايات

قررت النيابة العامة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، إحالة المتهمين بقتل الشهيدة رودينا كامل، ابنة قرية النجاحية بشرق نيل نجع حمادي، لمحكمة الجنايات.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة رودينا محمد كامل، 8 أعوام، داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، من إلقاء القبض على 3 سيدات متهمين بإنهاء حياة الطفلة، وهم، ر . أ . و، و س . أ . و، و ع . أ . و، لإتهامهما في قضية مقتل الشهيدة رودينا محمد كامل.

وكانت قد أدلت المتهمة الرئيسية بقتل الطفلة رودينا، باعترافاتها أمام جهات التحقيق، قائلة أنها تخلصت منها بغرض سرقة قرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية.

وأوضحت المتهمة، أنها انتظرت الطفلة، أثناء ذهابها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، كعادتها كل يوم، واستدرجتها إلى المنزل، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وعندما صرخت الطفلة، حاولت كتم أنفاسها، حتى لا يفتضح أمرها، ولم تقصد قتلها، ولكن حاولت إسكات صوتها.

وتابعت: كل محاولات إسكات صوتها باءت الفشل، ثم تعدت عليها بالضرب ، واصطدمت رأسها في حائط، وخنقتها، ثم وضعتها في جوال، ودفنتها في رمال أعلى سطح المنزل، في محاولة لإخفاء الجريمة، وكانت تنتظر أن ينام أهالي القرية، وتحمل جثة الطفلة لالقائها في مكان ما، إلا أن الأمن والأهالي كشفوا الجريمة.