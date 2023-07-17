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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هادية غالب تتحدث عن قصة البوركيني.. وروّاد السوشيال: "المايوهات بتاعتك وحشة"

البوركيني الأسود
البوركيني الأسود

حالة من الجدل أثارتها الفاشونستا هادية غالب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعدما تداوّل مستخدمي موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لها لم يتعد الثواني المعدودات وهي تتحدث عن البوركيني التقليدي ذات اللون الأسود، والقصة التي كانت سبب في إنشاء البراند الخاص بها.

ووصفت “غالب” ملابس السباحة (البوركيني) أسود اللون، بـ "إنه سيئ عادة"، وهو الأمر الذي أثار غضب روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم يوافق مكان مخصص للسباحة على دخول صديقتها بسبب الزي الذي ترتديه، فطلبت من هادية التدخل وفعل شيء وكانت النتيجة أنها طرحت "خط بوركيني أسود جديد".

 

رأي روّاد السوشيال ميديا

 

وعلّقت إنجي صبري، من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلًة: "هادية غالب بعيدة عن الواقع لدرجة أنها تعتقد أنها حلت مشكلة التمييز ضد الحجاب من خلال إنشاء مجموعة من ملابس السباحة باهظة الثمن التي لا تستطيع سوى نسبة صغيرة من النساء تحملها حتى لا تضطر إلى ارتداء البوركيني الأسود El Howa msh helw awy".

وكتبت إيمان سراج الدين، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قائلًة: " انتى محجبة لابسة البوركيني الأسود ؟لا ممنوع، ‏لا أنا محجبة بس لابسة بوريكي هادية غالب آه اتفضلي طبعًا"، وعلّقت وسام محمد، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: " هادية هادية المايوهات بتاعتك وحشه أوي، المشكلة نها بتتعامل على انها الى دخلت البوركيني كل الفنادق والشواطىء وأنقذت البنات".

وكتبت فهيمة محمود، من مستخدمي روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: “ البوركيني الأسود اللي سعره 400 جنيه مش حلو أوي، لكن البوركيني الأسود برضه والملون ألوان فقع وسعره في مستوى تاجر المخدرات.

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