تحسن مساهمة 9 قطاعات بخريطة الاستثمارات.. فى مقدمتها النقل والعقارات
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور مساهمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية فى إجمالى الاستثمارات العامة خلال الربع الثانى من العام المالى 2022 /2023 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عليه.
وحققت 9 قطاعات ارتفاعًا فى نسبة مساهمتها فى إجمالى الاستثمارات العامة، فى مقدمتها قطاع النقل والتخزين الذى قفزت نسبته إلى 25.9% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022 /2023 مقابل 20.6% فى الربع المناظر من العام السابق، كما ارتفعت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية من 2.1% لـ 7.4%، وقطاع خدمات التعليم من 7.2% لـ 9.3%.
وسجلت نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى الاستثمارات نحو 6.3% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022 /2023 مقابل 4.8% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت نسبة مساهمة قناة السويس 5% خلال الربع الثاني من عام 2022 /2023 مقابل 3.3% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
بينما انخفضت مساهمة قطاع المياه والصرف الصحى إلى 9.4% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022 /2023 مقابل 20% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كذلك انخفضت مساهمة قطاع الكهرباء من 9.5% لـ 6.7%، وقطاع الخدمات الصحية من 5.5% لـ 5.2%، وقطاع البترول الخام من 2.8% لـ 0.6% خلال فترة المقارنة ذاتها.