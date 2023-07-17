روسيا تعلن تنفيذ تدريبات للدفاع الجوى فى البحر المتوسط

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تنفيذ تدريبات للدفاع الجوي في البحر الأبيض المتوسط، وفق صحيفة آراب نيوز.

في وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها وشكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

قالت روسيا، الإثنين، إنها أوقفت اتفاقًا غير مسبوق في زمن الحرب يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث يشكل الجوع تهديدًا متزايدًا ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مزيدًا من الناس إلى الفقر.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليق الصفقة في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

وقال بيسكوف:"عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا ، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق، وإنها نهاية اتفاق اختراق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا الصيف الماضي للسماح للأغذية بمغادرة منطقة البحر الأسود بعد أن غزت روسيا جارتها منذ ما يقرب من عام ونصف. سهلت اتفاقية منفصلة حركة الأغذية والأسمدة الروسية وسط العقوبات الغربية.

واشتكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة- وهي أيضًا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية.

لكن المحللين وبيانات التصدير يقولون إن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح وتتدفق الأسمدة أيضًا.

تم تجديد الاتفاق لمدة 60 يومًا في مايو وسط تراجع موسكو في الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية مرتبطة أيضًا بالصراع والآثار المستمرة لوباء (COVID-19) والجفاف وعوامل مناخية أخرى.

أدت التكاليف المرتفعة للحبوب اللازمة للمواد الغذائية الأساسية في أماكن مثل مصر ولبنان ونيجيريا إلى تفاقم التحديات الاقتصادية وساعدت في دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر أو انعدام الأمن الغذائي.

وينفق الناس في البلدان النامية المزيد من أموالهم على الوجبات والدول الأكثر فقرا التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية المسعرة بالدولار تنفق أيضا أكثر مع ضعف عملاتها واضطرارها إلى الاستيراد أكثر بسبب مشاكل المناخ.