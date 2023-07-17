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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تهدد 8 دول.. ياسر ثابت: القبة الحرارية جرس إنذار للعالم أجمع

ارتفاعا شديدا لدرجة
ارتفاعا شديدا لدرجة الحرارة

قال ياسر ثابت المحلل السياسي إن القبة الحرارية التي ضربت مصر وتهدد 8 دول منها دول الشام والعراق وعددًا من دول الخليج، جرس إنذار للعالم كله وليس المنطقة فقط، إن هناك ارتفاعًا شديدًا لدرجة الحرارة، ربما سيصبح هو الطبيعي، ما لم يتحرك العالم بجدية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القبة الحرارية ناتجة عن التقاء مرتفع في طبقات الجو العليا، مع منخفض الهند الموسمي، في ظل الظروف المناخية الصعبة، مع الرطوبة العالية، أدى لزيادة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أن كوكب الأرض أعطانا تحذيرات كثيرة، ومن الضروري الانتباه لهذه المؤشرات الأساسية في ارتفاع درجة الحرارة العالمية، والاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات، ولا بد التعامل مع هذا الموضوع بجدية في الفترة المقبلة.
 

القبة الحرارية الخليج

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