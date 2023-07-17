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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: النبى علّمنا التعامل والتعلم من جميع الناس (فيديو)

الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر

قال د.على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي (ص) علّمنا أن المسلم منفتح على جميع الثقافات وعليه أن يستفيد من جميع الناس بشرط ألا يفتن فى دينه.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "سيدنا النبي (ص) اتخذ عبدالله بن أريقط، وهو غير مسلم، دليلًا له أثناء الهجرة، وهنا سيدنا النبي أراد أن يعلمنا أن هناك فرقا بين الأمور التى تحتاج ذوى الخبرة ومن نحتاج إليهم فى الأخوة والصداقة، فسيدنا النبي محمد اتخذ دليلًا غير مسلم عنده أمانة وعنده خبرة بدروب الصحراء، وهذا يعلمنا أن نتعامل مع جميع الناس ونتعلم منهم، ونستفيد من خبرتهم حتى فى أصعب المواقف".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=Tw7pBhAgXWE

الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء

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