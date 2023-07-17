مدير مؤسسة "كير": التحالف الوطني أهميته تعود في التكامل والمشاركة

قال حازم فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر، إن المؤسسة تقدم برامج لتعليم الشباب وتدريبهم على الحاسب الآلي والبرمجة، ومساعدتهم في التوظيف بالشركات، كما تقدم برامج للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور،والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة تقدم البرنامج الزراعي للمزارعين الصغار وإيصالهم للأسواق، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني أهميته تعود في التكامل والمشاركة.

الاستفادة من الخبرات بالتحالف الوطني

وتابع، أن لكل جمعية ومؤسسة لديها ما يميزها واستفدنا في التحالف من أدوات المساعدة المالية والأغذية من الجمعيات الأخرى، كما استفاد البعض من خبراتنا.

وأكد أن أهم ما يميز التحالف هو عدم وجود ازدواجية في تقديم الخدمات والمشاركة في تقديمها لتحقيق التكامل.