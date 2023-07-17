الأمم المتحدة: الملايين سيدفعون ثمن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه بشدة لقرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب.

وقال جوتيريش إن الملايين سيدفعون ثمن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن عن انتهاء اتفاق موسكو مع المنظمة الدولية لتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

كان البيت الأبيض قد دعا روسيا إلى التراجع الفوري عن قرار تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب، مشيرًا إلى أن قرار موسكو بتعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمي وسيضر بالملايين.