"حدودنا نبضنا".. وزارة الشباب تصل ثانى المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة وذلك بجنوب سيناء.

يتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، وسيتم إطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، على أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وتحرص وزارة الشباب على التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في المجالات وذلك بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وأسوان"، حيث بدأ التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

يمكن للشباب الراغب في المشاركة في التدريبات التي تقدمها المبادرة بمحافظة جنوب سيناء التسجيل من خلال الرابط التالي أو من خلال مديرية الشباب والرياضة.

وشهد د.أشرف صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ملتقي القادة للفكر والثقافة والوعي تحت عنوان "رؤية الشباب وصناع القرار الاقتصادي"، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وذلك اليوم الاثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة لديها العديد من الخطط المستقبلية لتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الشبابية في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتعمل على تعزيز دورهم في المجتمع، وتعتبر المنظمات والمؤسسات غير الحكومية شريكاً مهماً في تحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ مشاريعها بنجاح.

أشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي التعاون مع المنظمات والمؤسسات لتعزيز دورها لخدمة الشباب المصري، لذا تم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تدعيم قدراتها وتمكينها من تحقيق أهدافها لخدمة المجتمع، وتعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.