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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثاني.. «بحوث البترول» تستضيف فعاليات المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل معهد بحوث البترول، اليوم الإثنين، تنظيم فعاليات المعسكر التدريبي الثاني لنادي ريادة  الأعمال بالمعهد EPRI E-CLUB والمقام خلال الفترة من 16 وحتى 19 يوليو الجاري تحت عنوان “معسكر ريادة الاعمال والتفكير التصميمي”.

معهد بحوث البترول  ينظم فعاليات المعسكر التدريبي الثاني لنادي ريادة الأعمال

ويهدف المعسكر لرفع وعي الطلاب بدور ريادة الأعمال فى المجتمعات الحديثة ونشر ثقافة العمل الحر، تحت إشراف المدرب تامر احمد، خبير واستشاري ريادة الأعمال.

و تستمر فعاليات المعسكر التدريبي لمدة 4 أيام، علي أن تختتم بمسابقة لعرض أفكار الطلاب وتقييمها من خلال لجنة تحكيم من الأساتذة المتخصصين لتحديد مدى قابليتها للتطبيق و جدواها الإقتصادية ، وسوف تمنح الثلاث فرق الأولى الفائزة جوائز عينية.

ويأتي إطلاق المعسكرات التدريبية لنادى ريادة الأعمال بالمعهد توافقاً مع إهتمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بدور ريادة الأعمال فى بناء الإقتصاد الوطني و دعم جهود التنمية في مختلف المجالات ، حيث يُعد مبدأ ريادة الأعمال أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

و استقبل الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد الدكتور محمود عبد الشافي الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، و ذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين ولتفعيل البرتوكول المبرم مسبقاً.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول

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