شروط المشاركة ببطولة التجديف في مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة حدث ترفيهي ضخم يقام في مدينة العلمين، يضم العديد من الفعاليات المتنوعة والمثيرة في مجالات الرياضة، الفن، الثقافة، والموسيقى.

يستقطب هذا المهرجان الذي يحمل شعار "العالم علمين" ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، ويهدف إلى تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية عالمية للترويج للفرص الاستثمارية في مدينة العلمين الجديدة.

يعتبر مهرجان العلمين الجديدة فرصة للاستمتاع بأجواء صيفية رائعة في أحد أجمل المدن على ساحل البحر المتوسط.

تضمن فعاليات هذا المهرجان، الكثير من الفعاليات المتعددة والمبهرة، تشمل رياضات شاطئية وسباقات وتحديات، فنون جميلة وعروض أزياء ومعارض، حفلات غنائية وموسيقية لأشهر نجوم العالم.

التجديف.. أشهر مسابقات مهرجان العلمين الجديدة

رياضة التجديف هي رياضة تعتمد على استخدام القارب والمجاديف للتحرك على الماء، حيث ينظم مهرجان العلمين الجديدة بطولة لها، فهذه الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية والنفسية للجسم والعقل. بعض هذه الفوائد هي:

تستهدف معظم عضلات الجسم وتقويتها، مثل عضلات الفخذ، الصدر، الذراعين، البطن، والظهر، تحسن صحة القلب والرئتين وتزيد من قدرتهما على نقل الأكسجين والغذاء للخلايا.

تحرق سعرات حرارية عالية وتساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، وتقلل من التوتر والإجهاد وتزيد من إفراز هرمون الإندورفين المسؤول عن الشعور بالسعادة والراحة، كما أنها تعزز صحة العظام وتزيد من كثافتها وتقوية مفاصلها، كما أنها تساعد على التأمل والانسجام مع الطبيعة والماء.

البطولة ستكون تحت تنظيم الاتحاد المصري للتجديف، وستشارك فيها فرق من مختلف المؤسسات والأندية، حيث يمكنك التسجيل في هذه البطولة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد أو زيارة أحد مراكز التجديف، حيث أن هناك شروط محددة للمشاركة في هذه البطولة، مثل:

أن يكون المشارك قادرًا على السباحة بشكل جيد، أن يكون لديه شهادة طبية تثبت سلامته من أي أمراض مزمنة أو معدية، لديه خبرة سابقة في رياضة التجديف أو أن يخضع لبرنامج تدريبي قبل المشاركة، وأن يحضر جميع المعدات والأدوات اللازمة للتجديف، مثل المجاديف، الخوذة، وسترة الإنقاذ.