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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"والله أبدًا".. عمرو دياب يشوق جمهوره ببرومو أغنية جديدة

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل، برومو أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "والله أبدًا" المقرر طرحها كاملة خلال الأيام المقبلة عبر منصة الأغنيات الشهيرة “أنغامي” .

ونال البرومو إعجاب الجمهور، خاصة أنه عبارة عن مقطوعة موسيقية من الأغنية مغلفة بلمسة غموض وتشويق.

ولم يكشف الفنان عمرو دياب عن تفاصيل الأغنية التي ستصدر قريبًا عبر منصة أنغامي للموسيقى.

يذكر أن عمرو دياب أحيا منذ أيام حفلًا كبيرًا بالساحل الشمالي وظهر خلاله بإطلالة مميزة باللون الأبيض، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه لجمهوره ومنها يا أنا يا لأ، برج الحوت، الحظ، بحبه، ده لو اتساب، قمرين، العالم الله، نور العين، من هنا لبكره، واحده ونص، يتعلموا، ميدلي قديم، هاتتدلع، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة ياليل.

النجم عمرو دياب عمرو دياب والله أبدا انغامي الساحل الشمالى “يا ليل”

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