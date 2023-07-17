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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 100 فرصة عمل لذوى همم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والجيزة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن فرص عمل جديدة لذوي همم في محافظتى القاهرة والجيزة.. وقال بيان صحفي عن "الوزارة" إن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت تقريرًا من مديرية العمل بمحافظتى القاهرة والجيزة، بشأن استلامها طلبًا من مجموعة مطاعم أمريكانا توضح فيه "المديريتين" ، عن احتياجهما لـ100 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، و"الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الابصار" من أبناء محافظة القاهرة والجيزة، وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل فروع الشركة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة أمريكانا لتعيين 100 من ذوى القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها، بالقاهرة والجيزة، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية، كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس– مدينة نصر، أو من خلال الاتصال برقم المسئول أميرة خالد 0128552098501030008349 .

وأضافت المدير العام، أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجزى وحوافز وبدلات، وتأمين صحى واجتماعى، وتأمين على الحياة، ووجبات داخل المطاعم، وأجازة أسبوعية، وزي مجانى، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يوميًا، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة.

يواكيم لوف وزارة العمل 100 فرصة عمل لذوى همم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والجيزة عمل لذوى همم بمجموعة

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