ألكاراز يطيح بآمال جوكوفيتش في التنس: البطولة لي فلتذهب بعيدًا (!)

أوقف الإسباني كارلوس ألكاراز هيمنة الصّربي نوفاك جوكوفيتش على بطولة ويمبلدون في النسخ الأربع الماضية بالفوز عليه في النهائي بمجموعات 3 مقابل مجموعتين.

كيف فاز ألكاراز على جوكوفيتش؟

بالرغم من البداية القوية جدا لجوكوفيتش التي أعطت انطباعًا قويًا للمتابعين أنه في طريقه إلى تحقيق اللقب الخامس على التوالي، الثامن في تاريخه إذ تمكن من حسم المجموعة الأولى بمنتهى السهولة 6 – 1، لكن بعدها انتفض كارلوس ألكاراز واستطاع أن يقلب الطاولة على جوكوفيتش وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجتي 7 – 6، و6 – 1 لكن جوكوفيتش لم يستسلم، وتمكن من الفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 6ـ 3 أما في المجموعة الخامسة الحاسمة والفاصلة، فنجح ألكاراز في حسمها بنتيجة 6 – 4.

بهذه الهزيمة لم يستطع جوكوفيتش أن يفض الشراكة مع الأمريكي بيت سامبراس، ومعادلة ألقاب السويسري روجر فيدرير صاحب الرقم القياسي في بطولة ويمبلدون بألقاب ثمانية، وهذه المواجهة التي كانت حامية جدا هى الأولى بين جوكوفيتش وألكاراز في ويمبلدون.

بهذه الهزيمة أيضًا، فشل جوكوفيتش في استعادة صدارة التصنيف العالمي للتنس من ألكاراز.

الهزيمة الأخيرة لألكاراز على يد جوكوفيتش

كانت هذه المواجهة بمثابة رد الاعتبار لألكاراز الذي أراد أن يثبت للجميع أنه خسر في آخر موجهة أمام جوكوفيتش في دور قبل النهائي في بطولة رولان جاروس بداعي الإصابة، فقط، بمجموعات 3 مقابل مجموعة حيث فقد المجموعة الأولى بنتيجة 3 – 6 لكنه عاد، وكسب المجموعة الثانية بنتيجة 7 – 5، لكنه فقد المجموعتين الثالثة، والرابعة بغرابة شديدة، وبأداء يفتقد إلى الجدية والحمية، وكأنه يريد أن تنتهي المباراة والسلام بنفس النتيجة 1 – 6.

اللقب الثاني في جراند سلام

وبهذا اللقب، حقق ألكاراز لقبه الثاني في البطولات الكبرى لكرة المضرب (جراند سلام) إذ سبق، وأن حصل على لقب بطولة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022 حين فاز في النهائي على النرويجي كاسبر رود بمجموعات 3 مقابل مجموعة حيث كسب المجموعة الأولى بنتيجة 6 – 4، والثالثة بنتيجة 7 – 6، والرابعة بنتيجة 6 – 3، وفقد المجموعة الثانية بنتيجة 2 – 6.

مشوار جوكوفيتش

وفي البطولة التي اختممت منافساتها أمس تخطى جوكوفيتش في الدور الأول الأرجنتيني بيدرو كاشين بمجموعات ثلاث دون رد بنتائج 6 – 3، و6 – 3، و7 – 6 على الترتيب.

وفي الدور الثاني الأسترالي جوردن تومسون بمجموعات ثلاث دون رد المجموعة الأولى بنتيجة 6 – 3، والثانية بنتيجة 7 – 6، والثالثة بنتيجة 7 – 5.

وفي الدور الثالث السويسري ستان فافرينكا بمجموعات ثلاث دون رد بنتائج 6 – 3، و6 – 1، و7 – 6 على الترتيب.

وفي الدور الرابع البولندي هوبرت هوركاتس بمجموعات 3 مقابل مجموعة إذ فاز بالمجموعتين الأولى والثانية بنفس النتيجة 7 – 6، والرابعة بنتيجة 6 – 4، وخسر المجموعة الثالثة بنتيجة 5 – 7.

وفي دور الثمانية الروسي أندريه روبليف بمجموعات ثلاث مقابل مجموعة حيث فقد المجموعة الأولى بنتيجة 4 – 6، وكسب المجموعات الثانية، والثالثة، والرابعة بنتائج 6 – 1، و6 – 4، و6 – 3 على الترتيب.

وفي دور قبل النهائي الإيطالي جانيك سينر بمجموعات ثلاث دون رد الأولى بنتيجة 3 – 6، والثانية بنتيجة 6 – 4، والثالثة بنتيجة 7 – 6.

مسيرة ألكاراز حتى التتويج باللقب

على الجانب الآخر، أطاح ألكاراز في الدور الأول بالفرنسي جيريمي شاردي بمجموعات ثلاث دون رد بنتائج 6 – 0، و6 – 2، و7 – 5 على الترتيب.

وفي الدور الثاني بالفرنسي الآخر الكسندر مولر بمجموعات 3 دون رد الأولى بنتيجة 6 ـ 4، والثانية بنتيجة 7 – 6، والثالثة بنتيجة 6 – 3.

وفي الدور الثالث بالتشيلي نيكولاس جاري بمجموعات ثلاث مقابل مجموعة إذ فاز بالمجموعات الأولى بنتيجة 6 – 3، والثالثة بنتيجة 6 – 3، والرابعة بنتيجة 7 – 5، وخسر المجموعة الثانية بنتيجة 6 – 7.

وفي الدور الرابع الإيطالي ماتيو بيرتيني بمجموعات ثلاث مقابل مجموعة حيث فقد المجموعة الأولى بنتيجة 3 – 6، بعدها كسب المجموعات الثانية والثالثة، والرابعة بنفس النتيجة 6 – 3.

وفي الدور ربع النهائي بالدنماركي هولجر رون بمجموعات ثلاث دون رد بنتائج 7 – 6، و6 – 4، و6 – 4.

وفي دور الأربعة بالروسي دانييل ميدفيديف بمجموعات ثلاث دون رد بنفس النتيجة 6 – 3.

إذن هزيمة جوكوفيتش لم تكن مجرد هزيمة بل أفقدته أشياء ثلاثة مهمة، وهي الحفاظ على اللقب، ومعادلة ألقاب فيدرير، واستعادة صدارة التصنيف العالمي.