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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك الدولي: توقعات بتراجع نمو الاقتصاد البريطاني 2024

الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، الاثنين، إن الاقتصاد العالمي “يمر بمرحلة صعبة”.

أضاف على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية ووفقا لما نقلته وكالة رويترز: "في واقع الأمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك المزيد من التحديات".

تراجع نمو الاقتصاد البريطاني

يأتي هذا فيما قالت وكالة بلومبرج الامريكية في تقرير لها، انه من المتوقع ان  يتراجع النمو الاقتصادي البريطاني أكثر من منطقة اليورو العام المقبل ، وسيظل التضخم عالياً ، وفقًا للتوقعات الجديدة التي ترسم خلفية قاتمة للانتخابات العامة المقبلة.

وقالت بلومبرج: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ في 2024، أي أقل بكثير من مكاسب 1٪ المتوقعة في منطقة اليورو وفقًا لمسح شهري أجرته بلومبرج للاقتصاديين.

في حين أن بعض الاقتصاديين بمن فيهم محللو بلومبرج ، أثاروا شبح الركود المحتمل هذا العام ، لا يزال معظم الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تتجنب المملكة المتحدة الانكماش المطول ومع ذلك ، فإنهم يرون توقعات متدهورة وركودًا حتى عام 2024 ، وهو ما لن يفعل الكثير لدعم محاولة رئيس الوزراء ريشي سوناك للفوز بالانتخابات التي يجب إجراؤها بحلول أوائل عام 2025.

بينما تكافح المملكة المتحدة لبناء أي زخم من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ هذا العام و1٪ المقبل حيث تساعد الارتدادات القوية من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا في عام 2024 على تعزيز أداء الكتلة، وفقًا لـ مسح بلومبرج.

ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة على الأرجح انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من هذا العام أو الربع الأول من عام 2024 وأن تحذو أوروبا حذوها في غضون ثلاثة إلى 6 أشهر، لافتًا إلى فشل الاقتصاد الصيني في الارتقاء إلى مستوى توقعات السوق هو السبب الأكبر الذي يجعل أسواق السلع تكافح من أجل إيجاد أرضية لها.

البنك الدولي الاقتصاد العالمي العشرين رويترز الانهيار

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