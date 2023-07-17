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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على نماذج لقرى مصرية رائدة تتمتع بميزة تنافسية

قرى مصرية
قرى مصرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يسلط الضوء على نماذج لقرى مصرية رائدة تتمتع بميزة تنافسية.

 

القرى المصرية الرائدة:

 

تتمتع بميزة تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

 

تتميز تلك القرى بزراعة الياسمين وصناعة أوراق البردي.

 

يبلغ الإنتاج العالمي من الياسمين نحو 14 طنًا.

 

تقوم مصر بإنتاج 7 أطنان من الياسمين.

 

تتميز تلك القرى بصناعة الفخار.

 

مصر لديها قرية الحرانية الرائدة في صناعة السجاد اليدوي.

 

تعد هذه القرى مصدرًا مهمًا لزيادة الدخل القومي للبلاد.

 

تعمل على زيادة إيرادات السياحة الداخلية والخارجية.

 

تساهم في التنمية الاقتصادية بما توفره من فرص عمل.

 

تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

تعزز حركة الصادرات كما تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي.

 

قرية الحرانية لصناعة السجاد اليدوي تعد مقصدًا لآلاف السائحين.

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