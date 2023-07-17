ورشة أطفال فنون تشكيلية بالفوم بمكتبة الشباب والطفل برأس سدر

نظمت مكتبة الشباب برأس سدر، اليوم الإثنين، ورشة لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال ، لخلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي بين الأطفال.

وقدمت هايدي أنيس مسئول مكتبة الطفل بمكتبة الشباب والطفل، تدريبات على استخدام الفوم في الفنون التشكيلية، وحرصت على اضفاء عنصري التشويق والمنافسة بينهم أثناء تنفيذ اللوحات واختيار الألوان والخامات.

وحظت ورشة الفنون التشكيلية اعجاب واهتمام الاطفال المشاركين، وأثنى أولياء الأمور على دور مثل تلك الورش في اكتشاف المواهب ، خصوصاً الاطفال الذين غالباً ما يعبرون عن مشاعرهم بالرسم والتعبير الكتابي والفنون عامة، لاسيما أنهم يعكس البيئة التي يعيشون فيها وتتفيذا لمبدأ العدالة الثقافية.

ويشرف محمد قاسم مدير مكتبة الشباب والطفل برأس سدر على تنظيم الفاعليات التي تجذب الشباب والأطفال لنشر الوعي الثقافي.

يأتي ذلك وفق إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني بضرورة الاهتمام نشر الفكر الثقافي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين جميع فئات المجتمع وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيوني من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي إدارة احمد فريج.

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