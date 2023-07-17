ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة أطفال فنون تشكيلية بالفوم بمكتبة الشباب والطفل برأس سدر

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت مكتبة الشباب برأس سدر، اليوم الإثنين، ورشة لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال ، لخلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي بين الأطفال.

وقدمت هايدي أنيس مسئول مكتبة الطفل بمكتبة الشباب والطفل، تدريبات على استخدام الفوم في الفنون التشكيلية، وحرصت على اضفاء عنصري التشويق والمنافسة بينهم أثناء تنفيذ اللوحات واختيار الألوان والخامات.
وحظت ورشة الفنون التشكيلية اعجاب واهتمام الاطفال المشاركين، وأثنى أولياء الأمور على دور مثل تلك الورش في اكتشاف المواهب ، خصوصاً الاطفال  الذين غالباً ما يعبرون عن مشاعرهم بالرسم والتعبير الكتابي والفنون عامة، لاسيما أنهم يعكس البيئة التي يعيشون فيها  وتتفيذا لمبدأ العدالة الثقافية.

ويشرف محمد قاسم  مدير مكتبة الشباب والطفل برأس سدر على تنظيم الفاعليات التي تجذب الشباب والأطفال لنشر الوعي الثقافي.

يأتي ذلك وفق إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني بضرورة الاهتمام نشر الفكر الثقافي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين جميع فئات المجتمع وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيوني من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي إدارة احمد فريج.

IMG-20230717-WA0005
IMG-20230717-WA0005
IMG-20230717-WA0004
IMG-20230717-WA0004
IMG-20230717-WA0003
IMG-20230717-WA0003
IMG-20230717-WA0002
IMG-20230717-WA0002
IMG-20230717-WA0001
IMG-20230717-WA0001
IMG-20230717-WA0000
IMG-20230717-WA0000
مصر سيناء جنوب سيناء الثقافة الفنون التشكيلية

الأكثر قراءة

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

القصة الكاملة| ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا.. وموسكو تتوعد أوكرانيا بالتصعيد

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟