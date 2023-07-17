«العلمين الجديدة» تستعد لحفل تامر حسني وعروض طائرات RC

تستعد مدينة العلمين الجديدة لعدد كبير من الفعاليات الضخمة خلال الساعات المقبلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي فني ورياضي في منطقة الشرق الأوسط بعد عدد من الفعاليات التي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المهرجان 13 يوليو الماضي.

وقارب القائمون على المهرجان من كافة التجهيزات الخاصة بمنطقة العلمين أرينا وتجيهز المسرح ومنطقة الحفل الجديد والضخم الذي سيعد من أضخم حفلات الموسم حيث تم تجهيز المسرح بأفضل تجهيزات الصوت والصورة والإضاءة والألعاب النارية والتأمين حيث حرصت شركة تذكرتي على تسهيل دخول وخروج الجمهور بشكل سلس وتوفير الراحة لكل الجمهور المقرر أن يكون بالآلاف.

ونفدت تذاكر الحفل بعد أن أطلقت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي التذاكر، حيث يحظى النجم تامر حسني بجماهيرية عالية للغاية.

ويقدم تامر خلال الحفل عدد كبير من أغنياته القديمة والحديثة كما يقدم مفاجأة للجمهور من خلال أغنية جديدة يقدمها لجمهوره خلال الحفل بالإضافةإلى تقديم عروض مميزة ومن المقرر أن يتواجد عدد كبير من النجوم بالحفل الجديد.

وفي نهاية الأسبوع تشهد مدينة العلمين الجديدة عددا من العروض المائية ورياضات اللاجون واترسبورت ورياضة التجديف وغيرها من الألعاب المائية بالإضافة إلى عدد من العروض المائية المختلفة في شواطئ مدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد نهاية الأسبوع عدد من الرياضات والعروض الجوية المميزة التي من المتوقع أن تكون جاذبة للجمهور بشكل كبير ومختلفة منها عروض طائرات.

وخلال الأيام الأولى من المهرجان الجديد أقيمت عددا من الفعاليات الهامة للغاية منها منافسات لعبة تيك بول والتي أسفرت عن عدد من الفائزين بالإضافة إلى بطولة تحدي الجيل الذهبي للكرة الشاطئية والتي فاز فيها فريق الكابتن حسام غالي وحققت الفعاليات نجاحا كبيرا للغاية.