حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية من الشوارع في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من السوارع في منطقة التبين.

كما طلبت النيابة من مباحث قسم شرطة التبين، تكثيف تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة والتحري عن وقائع السرقة المشابهة في الأسلوب.

وتبين ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين لتورطهم في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب القطع والسحب.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.