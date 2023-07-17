3 فئات لتذاكر حفل مدحت صالح بأوبرا الإسكندرية.. و4 شروط لحضور الجمهور

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، التذاكر الخاصة بحفل النجم مدحت صالح، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك برفقة فرقته الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الشهير الدكتور عمرو سليم.

ويُقام الحفل ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويُقام تحت رعايه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وانقسمت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، وداخل شباك التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 760 جنيهًا، والثانية بمبلغ 510 جنيهات، والثالثة بمبلغ 360 جنيهًا، ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها.



ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ الإلتزام من سيادتكم ب دخول الحفلات بالملابس الرسمية للرجال طبقا لقواعد المكان (بدلة ،كرافت، قميص كلاسيك).

ـ إغلاق الهاتف المحمول خلال حضور الحفلات وعدم التصوير، حفاظا على حقوق الملكية الفكرية لدار الأوبرا المصرية.

ـ الإلتزام بعدم الدخول إلي قاعة المسرح بأى مأكولات أو مشروبات، وعند طلب ذلك التوجه إلي المكان المخصص لذلك (كافتيريا المسرح).

برنامج حفل مدحت صالح بأوبرا الإسكندرية

ومن المقرر، أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني٬ التي قدمها «مدحت صالح» خلال مشواره الفني من بينها: «ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك٬ هما الحبايب٬ زي ما أنت عايز٬ عليك احساس٬ وحياة قلبي٬ واحشنا بجد٬ مجنونة بيا٬ العين وخداني»، وغيرها.

فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

وتشهد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، هذا العام 20 حفلاً على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية "المكشوف- الكبير- الجمهورية- معهد الموسيقى العربية- سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)- أوبرا دمنهور- المسرح الروماني بمدينة الفردوس".

وتواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية، من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة.