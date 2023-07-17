مراسلة "إكسترا نيوز": مهرجان العلمين الجديدة يبرز الثورة العمرانية الهائلة (فيديو)

قالت دانا مدحت، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إن مهرجان العلمين الجديدة يعرف دول العالم بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من ثورة عمرانية هائلة، خاصة أن أهداف المهرجان تتفق مع فكرة الدولة المصرية ورؤيتها وخططها فيما يتعلق بتنمية الوجهة الساحلية الشمالية في مصر لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصدا سياحيا عالميا.

وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز"، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين، أن المدينة تتمتع بموقع متميز يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتمتاز بطقس جيد للغاية على مدار العام، مشيرة إلى أنها وجهة سياحية جديدة على مستوى العالم، وأصبحت رمزا لقدرة المصريين على التغيير دائما للأفضل.

وأشارت إلى أن الأهمية الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة وفكرتها تبرز في مسألة الربط بين برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني ويأتي ذلك تيسيرا لنقل السكان والعمالة.

اليوم الخامس لانطلاق مهرجان العلمين.. أجندة أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

وتابعت مراسلة الفضائية: نشهد اليوم خامس أيام انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى لعام 2023، والذي يعد الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، ويرى العديد من الخبراء والمختصين أن هذا المهرجان سيكون خطوة إيجابية وجديدة للترويج السياحة المصرية فضلا عن تعزيز مكانة مصر بين الوجهات السياحية العالمية.