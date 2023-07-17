مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 34650 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأحد، يبلغ نحو 34650 ألفًا ميجاوات نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 39 درجة مئوية في نهار اليوم الاثنين.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأحد نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الأثنين ، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الأثنين " منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.