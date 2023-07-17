"صناع الخير": قانون التحالف الوطني ينظم العمل بين الكيانات التنموي والخدمية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يمثل قيمة إضافية كبيرة للمجتمع الأهلي، مشيدًا بمجلس النواب الذي وافق بالإجماع على قانون ينظم العمل داخل التحالف الوطني وكياناته، مما يفيد المواطن المصري لشكل مباشر من خلال حشد العمل الأهلي التطوعي.

وأضاف "زمزم" خلال مداخلة هاتفية لـ "‘كسترا نيوز"، أن التحالف ينظم العمل بين الكيانات التنموي والخدمية المختلفة، وهو فخر للكل العاملين في المجتمع الأهلي، خاصة وأنها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعطي قوة ودفع واستدامة للتحالف الوطني.

رئيس "صناع الخير للتنمية" يستعرض أهمية الموافقة على قانون ينظم العمل داخل التحالف الوطني

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي، إلى أن القانون يتضمن مجموعة من المواد أهمها الشكل الرسيم والقانوني والأهم أيضا هو الإتاحة لأعضاء التحالف ومجلس أمناءه لإنشاء بعض المشاريع والصناديق الاستثمارية التي تدر دخلًا على أعضاء التحالف، إضافة إلى التشبيك مع كافة الجهات داخل الدولة لإعطاء البيانات المطلوبة وتشخيص حالة الفقر داخل الدولة، والتمكين الاقتصادي للأسر، لذلك كنا في أشد الحاجة إلى هذا القانون.