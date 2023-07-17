من منطقة “العقار المنكوب”.. طاولة بلياردو تقف شاهدا على إفلات الصغار من الموت

زحام شديد وأطفال يحيطون بطاولة بلياردو أسفل عقار حدائق القبة المنهار، مشهد سبق حادث الانهيار بساعات، قبل أن يخلو المكان من الصغار مع بداية ساعة اليوم التالي، ثم يسقط منهارًا فوق الطاولة التي كانت تزدحم بالأطفال قبل وقت قصير.

حكاية طاولة البلياردو يتناقلها الأهالي بعد الحادث، هنا كان الأطفال يلعبون طوال الليل، منطقة شعبية تشهد زحاما كبيرا على هذه الألعاب، "لكم أن تتخيلوا المشهد هنا ليلا" يقولها أحد السكان، مشيرًا إلى مكان الطاولة.

اختفت معالم الطاولة تحت قطع كبيرة من أجزاء المنزل المنهار، و٥ طوابق باتت كومة واحدة تحوي سكانًا مازالوا مفقودين، وآخرين خرجت أجسادهم بعد أن لقوا مصرعهم.

الصغار أفلتوا من مصير سكان العقار، فكان سقوطه فجرًا في الوقت الذي تخلو فيه الطاولة من زوارها.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن المفقودين ورفع أنقاض المنزل.

وكان أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء الحادث، وكلف حافظ الغدار المحلية " القسم الثالث" بسرعة مباشر التحقيقات.