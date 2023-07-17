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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمرها تجاوز القرنين.. “Armand Dayot” أقدم الموسوعات التاريخية في معرض الإسكندرية للكتاب

موسوعة سور الازبكية
موسوعة سور الازبكية

اشتهر جناح سور الازبكية على مدار نسخ معرض الاسكندرية الدولي للكتاب، ببيع الكتب القديمة والمستعملة لرواد المعرض وبأسعار مخفضة ومنافسة لأسعار بقية دور الكتب,

وبين الآلاف من الكتب القديمة المتراصة أعلى أرفف جناح "سور الأزبكية"، اتخذت إحدى الموسوعات القديمة “Armand Dayot” مكانها، محفوظة داخل أغلفة قديمة غير مرممة، حفظت قيمتها الزمنية والمعلوماتية في صفحات ورقية تلونت بلون الزمن.

محمد عمر، صاحب إحدى المكتبات بسور الأزبكية، قال عنها لـ"الدستور": "عمرها يتجاوز الـ200 عاما،  وتتناول حقبة محددة في طرحها المعلوماتي وتحديدا منذ عام 1800".

وتابع: "تلك الموسوعة تتناول موضوعات متعددة من الفن والآدب والعلوم والجغرافيا والتاريخ، كتبت بأيدي أكثر من كاتب في تلك الحقبة الزمنية وخاصة في منطقة أوروبا".

وأكد أن تلك الموسوعة تعد كنزًا يتكون من 10 مجلدات، تناقلها الملاك على مدار سنوات حتى وصلت إليه قبل 5 سنوات، وعلق: "رفضنا ترميمها حفاظًا على قيمتها التاريخية".

سور الأزبكية اقدم موسوعة معرض الكتاب محتوياتسورالازبية الإسكندرية

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