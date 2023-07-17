"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وأضافوا في تهنئتهم، نسأل المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم، أعاده الله عليه وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.