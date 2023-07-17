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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمناسبة افتتاحه.. 10 معلومات عن مركز الشروق الثقافي

المركز الثقافي بمدينة
المركز الثقافي بمدينة الشروق

يعتبر مركز الشروق الثقافي، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الأول من نوعه، في مدينة الشروق،  ومن المقرر افتتاحه في الواحدة ظهر غد الثلاثاء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، وعدد من القيادات الوزارة، والشخصيات القيادة بمدينة الشروق.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات، عن المركز الثقافي الأول من نوعه لمدينة الشروق، الذي يفتتح ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو.

  • المركز الثقافي بالشروق يُعد صرحًا ثقافيًا جديدًا يُضاف لأصول وزارة الثقافة.
  • تم إنشاؤه على أحدث المعايير، ليقدم الخدمات الثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان المدينة.
  • المركز يُعد نموذجًا متكاملًا يُقدم خدمات متعددة، ويضم منفذًا لبيع الكتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية، بالتعاون مع دار الأوبرا.
  • المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة، لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية.
  • يوفر إصدارات هيئة الكتاب بأسعار في متناول الجميع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030".
  • المركز يضم قاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل.
  • المركز سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار الأيام المقبلة، والتي تضم ندوات ولقاءات فكرية.
  • يقدم المركز العديد من الورش الفنية للأطفال، من خلال مركز تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا لخدمة أبناء وأهالي مدينة الشروق.
  • المركز يقام على مساحة 750 متر مربع.
  • يشمل المركز حديقة ضخمة للجمهور تساعده على القراءة والتأمل والاطلاع.
  • يحتفي المركز على مدار الأيام المقبلة بإصدارات هيئة الكتاب، لنشر المعرفة، وتشجيع الشباب على الإبداع.
مركز الشروق الثقافي للهيئة المصرية العامة للكتاب‏ الدكتور أحمد بهي الدين مدينة الشروق الدكتورة نيفين الكيلاني احتفالات وزارة الثقافة

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