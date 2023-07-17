بمناسبة افتتاحه.. 10 معلومات عن مركز الشروق الثقافي

يعتبر مركز الشروق الثقافي، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الأول من نوعه، في مدينة الشروق، ومن المقرر افتتاحه في الواحدة ظهر غد الثلاثاء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، وعدد من القيادات الوزارة، والشخصيات القيادة بمدينة الشروق.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات، عن المركز الثقافي الأول من نوعه لمدينة الشروق، الذي يفتتح ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو.