مدير مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية: يوجد 8 شبابيك لخدمة المواطنين

قال محمد علي، رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية، إن مكتب توثيق السيارات بالمنشية يخدم جميع فئات المجتمع السكندري، وأن الشباك الواحد يقوم بإنهاء جميع الخدمات والإجراءات المطلوبة للمواطنين، مشيراً إلى أن المكتب شامل لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن من توكيلات سيارات وقضايا وجميع التوثيقات، مؤكداً أن مكتب توثيق السيارات يعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، أما مكتب الإسكندرية النموذجي فيعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ويقوم بتقديم جميع الخدمات.

وأشار مدير الشهر العقاري إلى أن مكتب توثيق السيارات يحتوي على 8 شبابيك لخدمة المواطنين، وأن كل شباك به موظفين كاملين يعملون على إنهاء الإجراءات كاملة بدون التوجه إلى أي شباك آخر، مما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف ولتخفيف الزحام بين المواطنين داخل المقر.

كان قد افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، مقر مكتب الشهر العقاري لتوثيق السيارات بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية وسط المحافظة.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نحن سعداء لافتتاح مقر الشهر العقاري لتوثيق السيارات بالمحافظة للتيسير علي المواطنين عمليات البيع والشراء، مؤكدا أن هذا المقر يوجد به خدمات متميزه للمواطن حيث يقوم بإنهاء جميع الإجراءات عن طريق شباك واحد فقط في وقت زمني من 5 لـ7 دقائق فقط، مشيرا إلي القضاء علي السماسرة المتواجدين أمام مقرات الشهر العقاري الذين يقوموا بتخليص الأوراق للمواطنين.