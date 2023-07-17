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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى الأطفال

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على مستشفى الأطفال لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وتفقد الدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الحضانات، حيث تابع موقف وتطور الحالة الصحية للمرضى من واقع السجلات الخاصة بهم، موجها بتذليل أى عقبات لأى مريض والتدخل بنفسه وبصفة شخصية عند الحاجة وفى اى وقت لراحة المرضى.

وعقد وكيل صحة مطروح حلقة نقاشية مع أعضاء الفريق الطبى من الأطباء والتمريض بوحدات الأطفال حديثى الولادة حول أهمية ومتابعة الخدمات الصحية المتاحة والتى تقدمها المستشفي ومنها وجود الامصال الخاصة بعلاج بعض الحالات المرضية وكذلك الأجسام المناعية و مدى توافرها ومنافذ الحصول عليها وتوجيه المرضى اليها حال الاحتياج لتخفيف العبء عن المرضى وذويهم.

ووجه الدكتور مبروك سالم وكيل صحة في محافظة مطروح إلى الدكتور إسلام تراب نائب مدير مستشفى الأطفال بالمتابعة وشرح المادة العلمية للفريق الطبى من خلال فريق التدريب بالمستشفى ومراعاة الفترات الزمنية المحددة لتلك الأمصال والأجسام المضادة للطفل للحصول على الفائدة الصحية المرجوة. 

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في مطروح علي أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية مشيرا إلى أنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات و منافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي و المسائي.

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أطفال حديثي الولادة الإستقبال والطوارئ الإنضباط الإدارى الحالة الصحية للمرضى المستلزمات الطبية والأدوية محافظ مطروح مستشفى الأطفال وكيل صحة مطروح

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