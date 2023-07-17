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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الصناعات الهندسية: بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية

جريدة الدستور

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية، بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

وأعلنت حلمي تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS، وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبولًا كبيرًا في القطاع، وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة، خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.

وأضافت أن بعثة "EPS" أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل، بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت "حلمي" أن البعثة ستكون الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

استضاف التصديري للصناعات التصديري التجهيزات التصدير

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