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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاديات يكشف أسباب تعرض أوروبا لموجة حارة تهدد بجفاف نصف أراضيها

موجة حارة
موجة حارة

كشف الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، أسباب تعرض أوروبا لموجة حارة تهدد بجفاف نصف أراضيها، قائلًا: إننا نشهد ضغط عالي على الصحراء يؤدي إلى الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

الصحراء الكبرى تشهد ارتفاع درجات الحرارة

 

وأضاف سرحان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الصحراء الكبرى تشهد ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار، منوهًا بأن الدورة المناخية التي تحدث في تلك الصحارى انتقلت إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهذه ليست المرة الأولى لكن الحدة زادت بسبب التغيرات المناخية.

 

وأوضح أستاذ اقتصاديات البيئة، أننا نشهد ظاهرة "النينو" التي تسبب ارتفاع في درجة حرارة الأرض، مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في مناطق بها مسطحات مائية، مما يتسبب في زيادة الأمطار والسيول.

 

وتابع: رأينا الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعاني من السيول، وهناك دول في جنوب أوروبا تعاني من الجفاف وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهذه الظواهر أدت إلى ما نحن عليه الآن.

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