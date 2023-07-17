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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من هو مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت؟

مغني الراب الأمريكي
مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت

أصبح اسم مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، من أكثر الأسماء الرائجة عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وزادت معدلات البحث عنه وعن معلومات حول حياته المهنية التي أثارت جدلًا واسعًا، وذلك بعد رفع دعوى قضائية لمنعه من إقامة حفل غنائي له في منطقة الأهرامات بسبب طقوسه الغريبة التي يقدمها خلال حفلاته والتي اعتبرها البعض طقوسا شيطانية.

من هو مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت؟

مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت من المطربين أصحاب الشهرة العالية في الخارج، وقرر إقامة حفلًا غنائيًا في منطقة سفح الأهرامات، يوم 28 يوليو الجاري، لإطلاق ألبومه الجديد تحت عنوان "يوتوبيا" مما أثار الجدل ووضع الكثير من الجمهور تعليقات هجومية حول إقامة الحفل وطالب البعض بإلغاء الحفل تمامًا بسبب تقديمه طقوسًا غريبة في الحفلات.

المغني الأمريكي اسمه جاك بيرمون ويبستر، واسمه الفني هو ترافيس سكوت، يبلغ من العمر 31 عاما فهو من مواليد 30 أبريل 1991، قدم خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغنيات والألبومات.

وقبل 11 عاما وتحديدا في عام 2012 كان هذا العام توقيتا فارقا حين وقع أول عقد ضخم له مع إبيك ريكوردز لتقديم عدد من الأغاني والألبومات.

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"طقوس شيطانية".. أزمة بسبب حفل ترافيس سكوت في الأهرامات ودعوات لإلغائها

بعدها بعام واحد وقع "سكوت" عقد تسجيل مع Grand Hustle T.I أول مشروع كامل لسكوت، وبعدها بعام أيضا قدم ألبومه Rodeo وخلال الفترة الماضية ترشح ترافيس سكوت لعدد من الجوائز الهامة منها 8 ترشيحات لجوائز الجرامي، وحصل على جائزة "بيلبورد".

حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

ارتبط ترافيس بالجدل خلال عدد من حفلاته السابقة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية حيث نتج عدد كبير من الإصابات والقتلى خلال الحفلات ومنها أزمته الشهيرة  في مهرجان Astroworld في ولاية تكساس، والتي نتج عنها 10 قتلى وإصابات كثيرة، ويعتبر ترافيس من أكثر المطربين المتهمين بأنه يسخر حفلاته من أجل إقامة "طقوس شيطانية" غريبة عن مجتمعاتنا.

يقام الحفل في منطقة الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري وتم الكشف عن فئات التذاكر من خلال فئتين، الأولى VIP Golden Circle وسعرها 6500 جنيه والثانية Premium وسعرها 4 آلاف جنيه مصري.

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