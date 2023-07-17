البنك المركزى يوقع مذكرتى تفاهم مع نظيره النيجيرى ومعهد لندن المصرفى

وقع البنك المركزي مذكرتي تفاهم مع البنك المركزي النيجيري ومعهد لندن المصرفي، اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية والتدريب.

جاء ذلك على هامش مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي والجامعة العربية.

ووقع رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، على الاتفاقيتين نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، فيما وقع عن الجانب النيجيري عائشة أحمد محافظة البنك المركزي النيجيري، وتهدف الاتفاقية دعم التحول الرقمى والخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما وقع الاتفاقية الثانية مع ألكس فريز رئيس معهد لندن المصرفي، والتي تهدف لدعم تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية لتعزيز التحول الرقمي.

وكشف رامي أبوالنجا، عن إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية لتسليط الضوء على أهم تطورات التكنولوجيا المالية ومؤشراتها فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بلغ 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عما كانت عليه ونجح في جذب استثمارات 800 مليون دولار فى مجال التكنولوجيا المالية، رغم الظروف العالمية الصعبة.