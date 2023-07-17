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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كايرو كافيه" تشارك في المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالأوبرا

كايرو كافيه
كايرو كافيه

تقدم فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي، على شرف ومشاركة المغنيتين "أمنية بكر" و"ليديا لوتشيانو"، مع عازف الناي "هاشم لطفي" حفلاً في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 20 يوليو، على مسرح "سيد درويش" بأوبرا الإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الإسكندرية.

يتضمن البرنامج رؤية فنية مبتكرة تجمع الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الإسباني، وتتمثل في مزج أغنية "أه يالالي" مع بسامي موتشو، إلى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملي "أنت عمري" و"فكروني" بالإضافة إلى مجموعة من المختارات من المؤلفات الشهيرة، منها: "البنت شلبية"، "قلبي القاسي"، "عاشق الروح"، "كنت فين"، "يا قلبي يا خالي"، "شغلوني"، "الفن"، "أنا لك على طول"، "سهر الليالي"، وعدد من الأعمال الموسيقية والغنائية للأفلام العربية والأجنبية.

20 يوليو إسكندرية الأعمال الموسيقية الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

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