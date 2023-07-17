محافظ الدقهلية: تعظيم موارد الإعلانات لتقديم خدمات حكومية متميزة

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح "مختار" أن اللجنة وافقت على عدد من الطلبات المقدمة لتنفيذ لافتات إعلانية بعدد من المواقع بمدينة دكرنس بعد دراستها قانونيا وعلي عدد من طلبات تجديد إعلانات بالعديد من المواقع بمدن المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن اللجنة استعرضت مقترح طرح بعض المواقع بنطاق مراكز ومدن ميت غمر والمنزلة والمطرية وحي شرق المنصورة بمنح حق استغلال فوانيس ولابات إعلانية مضيئة بالمزايدة العلنية، كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها عددا من تقارير لجان المعاينات على الطبيعة للشوارع والميادين التي يمكن تنفيذ إعلانات بها وطرحها على شركات الإعلانات بعدد من مدن المحافظة.

وأكد مختار أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مضيفا اننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات متعددة..

وكلف "المحافظ" مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة باستمرار أعمال المرور من خلال لجان المعاينات علي كافة المدن بنطاق المحافظة لحصر الشوارع الرئيسية التي يمكن تنفيذ إعلانات بها وطرحها علي شركات الإعلانات، لوضع ضوابط لمنظومة الإعلانات بالمراكز والمدن.

كما أكد "المحافظ" دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدولة، لان هذه الموارد تتم إعادة استغلالها مرة أخرى في مشروعات خدمية للمواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وفريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وريهام أحمد مدير المكتب الفني للمحافظ وهيثم عبدالرحيم مدير إدارة الدعم الفني بالمحافظة والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

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