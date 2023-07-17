برلمانى: التحالف الوطنى وسّع قاعدة المستفيدين من الدعم واستمراره ضرورة

أكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخدمات التي يقدمها التحالف تمثل ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال "أبوزيد"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعزز من دور العمل الأهلي، وتحدث نوعا من الحراك داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن كان في أحوج الحاجة إليه، لكن غياب رعاية حقيقية له، كالتي يقوم بها الرئيس السيسي، كانت عائقا أمام قيامه بدوره الحقيقي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سوف يتعاظم خلال الفترة المقبلة، بعد إصدار والعمل بمشروع قانون التحالف الوطني الذي وافق عليه مجلس النواب، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون يدعم أهداف التحالف الوطني التي صدر من أجلها هذا القانون الذي يمثل أهمية كبرى للمجتمع الأهلي.

وثمّن النائب شحاتة أبوزيد الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي كان دافعا كبيرا لتحقيق نجاح غير مسبوق من خلال تقديم الدعم لملايين المستفيدين.

ونوه النائب بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي وحّد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، ووسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم، مؤكدا ضرورة استمرار هذا التحالف في القيام بدوره التنموي الذي لا غنى عنه.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أعلن عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية، أحد كيانات التحالف، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية، عددا من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان، وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة.