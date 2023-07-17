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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان: كلية علوم التغذية تتضمن تخصصات مميزة وتفتح آفاقًا جديدة فى سوق العمل

ارشيفيه
ارشيفيه

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، دعم كلية علوم التغذية، هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالكلية رافقه فيها الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي والمشرف على كلية علوم التغذية، السادة وكلاء الكلية، ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن كلية علوم التغذية التي تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة وتغذية المجتمعات وعلوم الأغذية والتغذية العلاجية، وهى كلية تضم تخصصات مهمة وهى عمود أساسي في البنيان ينفصل عن كلية الاقتصاد المنزلي في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في هذا التخصص.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، أن الكلية توفر تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

وتفقد رئيس الجامعة معامل الكلية والمطابخ وقاعات الدراسة والمكاتب الإدارية، التجهيزات والمعدات وأدوات المعامل، ووجه بضرورة الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانات والموارد المتاحة.

احتياجات المجتمع المصري الاقتصاد المنزلى الأعلى للجامعات التعليم الجامعى التغذية العلاجية

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